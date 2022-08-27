حدث ليلاً| مدبولي يصل العاصمة التونسية.. والأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متى تنتهي الموجة الحرارة؟ الأرصاد تحدد التوقيت

كشفت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء حاليًّا مستقرة تمامًا ومستمرة في انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن الطقس يشهد اليوم وغدًا انخفاض في درجات الحرارة عن أجواء أمس الخميس بحوالي درجة مئوية.

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مدبولي يصل العاصمة التونسية لترؤس وفد مصر فى اجتماعات قمة "تيكاد 8"

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار العاصمة التونسية، لترؤس وفد مصر فى اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية (تيكاد 8)، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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مصرع أثنين وإصابة 3 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

لقى شابين مصرعهما، الجمعة، بينما أصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بالمارة على طريق دسوق - قلين بالقرب من قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

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4 جثث تحت الأنقاض.. أول قرار من محافظ أسيوط بشأن "منزل ديروط المنهار"

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بقرية مسارة بمركز ديروط الذي أسفر عن مصرع 4 أطفال وإصابة فتاة أخرى.

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الحالة الثانية في 48 ساعة.. انتحار شاب جامعي شنقا بالهرم

أقدم شاب جامعي على الانتحار شنقًا بمنزله بمنطقة هضبة الأهرام غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول طوارئ الصحة استغاثة من الأهالي بوقوع حالة انتحار بالمنطقة (ل) بحدائق الأهرام.

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مصرع شاب غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه غرقًا، الجمعة، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل المار بعزبة البدالة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

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زيلينسكي يحذر: الوضع في محطة زابارويجيا النووية لا يزال خطيرا

حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من كارثة محتملة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة بجنوب أوكرانيا، بعدما تسبب انقطاع للكهرباء في إغلاق طارئ لاثنين من المفاعلات بالمحطة.

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