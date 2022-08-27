متى تنتهي الموجة الحرارة؟ الأرصاد تحدد التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى وإسلام لطفي:

كشفت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء حاليًّا مستقرة تمامًا ومستمرة في انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن الطقس يشهد اليوم وغدًا انخفاض في درجات الحرارة عن أجواء أمس الخميس بحوالي درجة مئوية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نتأثر بوجود كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ويشهد الطقس وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم على شمال البلاد في السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى".

وأشارت إلى أن السحب تحجب آشعة الشمس، ما تعطي إحساس بانخفاض في درجات الحرارة، ويقل من تأثير حدة آشعة الشمس، والإحساس سيكون بطقس حار رطب في فترات النهار على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد.

ولفتت إلى أنه خلال فترات المساء يكون هناك نشاط للرياح ويقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويكون على أغلب مناطق الجمهورية وبالتالي يشعر المواطنين معه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة في بداية الأسبوع تكون 34 درجة مئوية ومع نهاية الأسبوع ستكون 35 درجة مئوية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات.

وأكدت أنه لن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.