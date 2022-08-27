أنشأها البابا تواضروس لدعم اللاجئين السودانيين.. ما هي مدرسة المجتمع الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أنشئت مدرسة المجتمع الأفريقي للتعليم الأساسي والثانوي لدعم اللاجئين السودانيين وضمان استكمال تعليمهم، وهي واحدة من مدارس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي أنشأها البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عام 2014 من خلال المكتب البابوي للمشروعات، وهي تخضع بالكامل لإشراف ودعم المكتب البابوي للمشروعات منذ إنشائها.

المدرسة تعمل على رفع نسبة المتعلمين في المجتمع الأفريقي اللاجئ في القاهرة، وبخاصة المجتمع السوداني، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق وإعدادهم لحياة أفضل.

لها أهداف عديدة من بينها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمي السوداني وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، حتى يتمكن الطلاب من إجراء امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية السودانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

كما تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب والكبار، إذ توفر فرص عمل لـ22 معلمًا وثلاثة عمال، وبلغ عدد الطلاب المقيدين بها خلال العام الدراسي المنتهي، 405 طلاب وطالبات، بينما يبلغ إجمالي خريجيها منذ إنشائها 240 طالبًا وطالبة.