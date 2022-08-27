شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مركز الدراسات المسيحية الإسلامية فى الكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن مركز الدراسات المسيحية الإسلامية:
1 - يهدف المركز لعقد لقاءات تجمع شيوخ وقساوسة فى ندوات والخروج معا في نشاطات مشتركة.
2 - رسالة المركز التى تحرص عليها الكنيسة الأسقفية هي معرفة أفضل للدين الإسلامي والمسيحي.
3 - له ثلاثة اهتمامات أولها النشاط الأكاديمى للمركز يشمل الدراسات الإسلامية والمسيحية بالتعاون مع الأزهر الشريف خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من الدول العربية.
4 – يهتم المركز بالمبادرات الاجتماعية التى تهدف لتشجيع كل الفئات فى الاشتراك بمشروعات مجتمعية صغيرة تهدف لصالح المجتمع.
5 - الهدف الرئيسي للمركز هو خلق تناغم طائفي وتعاون وتعايش سلمي .
6 – يهتم المركز بخلق فريق مدرب جيدا على حل الصراعات وبناء المسلمين ويضم مسلمين ومسيحيين للتحرك نحو مناطق الأزمات.
7 - يضم المركز فى أمانته العامة الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعةالأسبق.