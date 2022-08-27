شكرا لقرائتكم خبر عن أخر موعد للتقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تلقى طلبات التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام" للعام الدراسى المقبل 2022- 2023 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم أصل شهادة الليسانس وأصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى و6 صور شخصية والموقف من التجنيد للذكور، وموافقة جهة العمل لمن يعمل ويحق التقدم للدبلومة لكل الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها".

كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، وسيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى و من يرغب فى التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة والتقديم مستمر حتى يوم 31/8/2022.

وكان الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه لن يتم قبول أى طلبات إلا عن طريق ذلك، وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا، واختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسى واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمى فى مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظرى والخبرة العلمية فى الوقاية والعلاج والتأهيل.