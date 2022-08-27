شكرا لقرائتكم خبر عن من سماء البر الغربى.. "البالون الطائر" رحلات المغامرة حصريا بالأقصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حالة من الإقبال بين الأفواج السياحية حول العالم، وتحرص السائحات من أوروبا على إلتقاط أفضل الصور التذكارية فى قلب رحلات البالون الطائر فجرا بالتحرك من الفنادق وحتى الوصول لأرض مطار البالون واستقلال البالونات فى أعلى السماء بالبر الغربي للاستمتاع بسحر الجبال والزراعات ونهر النيل والمعابد الفرعونية شرقاً وغرباً.

وتعتبر رحلات البالون الطائر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وشهدت سماء محافظة الأقصر، أمس الجمعة، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية، وخرجت في سماء المحافظة 18 رحلة بالون على متنها حوالى 340 سائح من حول العالم،



استمتاع السياح بالرحلات فجراً



استمتاع جميلات العالم فى قلب رحلات البالون



الأسر الأجنبية خلال الاستمتاع بسحر البالون فجراً



المتعة برحلات البالون الطائر للسائحات



جميلات العالم يستمتعون برحلات البالون الطائر غرب الأقصر



جميلات أوروبا فى قلب رحلات البالون



سعادة كبيرة فى قلب رحلات البالون



فرحة كبيرة للسياح داخل رحلات البالون