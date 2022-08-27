الاستماع لأقوال الشهود في قضية "أحداث شغب جزيرة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستمع الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم السبت، لأقوال الشهود خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد، في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة.