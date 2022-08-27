اليوم.. الحكم على عهدي فضلي بتهمة الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها على محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.

وكشفت التحقيقات استغلال فضلي سلطات منصبه، فى تمكين هاني كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.