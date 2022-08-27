"أيام مع نجيب محفوظ.. حكايات وحوارت" بمنتدي الثقافة والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقام في السابعة مساء الأحد 28 أغسطس، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة جديدة من (ملتقي الثقافة والإبداع)، والذي ينظمه قطاع الصندوق، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة علي رحيل أديب نوبل نجيب محفوظ، يستضيف المنتدي الكاتب الصحفي محمد الشاذلي صاحب أحدث كتاب عن نجيب محفوظ "أيام مع نجيب محفوظ.. حكايات وحوارت".

المنتدى إشراف الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ويناقش المنتدى علاقة "الشاذلى" بالأديب العالمى نجيب محفوظ، والذكريات التى جمعتهما والحوارات التى دارت بينهما، وكواليس اختيار نجيب محفوظ للكاتب الكبير محمد سلماوى للسفر نيابة عنه لتسلم جائزة نوبل وبصحبته ابنتيه، كما يتوقف الشاذلى عند خلفيات مراسم التتويج بالجائزة فى ستوكهولم، حيث كان الشاذلى احد اعضاء الوفد المصرى الذى سافر للسويد فى هذه المناسبة التاريخية.