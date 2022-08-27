شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف الممتنعين عن تحديث البيانات على بطاقات التموين؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، أو من خلال مكاتب التموين، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجاري، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .

ومن يمتنع عن تسجيل رقم المحمول على البطاقات خلال الفترة المقررة، لن يستطيع الحصول على خدمات استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو أي خدمات قد تصدرها وزارة التموين فيما بعد إلا بعد تسجيل رقم الهاتف، حيث تستقبل وزارة التموين والتجارة طلبات أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بـمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك، كما أصدر قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

جدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز حتى بعد تحريك سعر السولار ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.