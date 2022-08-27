شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة 30 ألف معلم.. اختبارات للتخصص والسلوكيات والتكنولوجيا وكشف طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنواع الاختبارات التى سيؤديها الخريجين الذين تقدموا للعمل بمسابقة 30 ألف معلم، حيث أكدت الوزارة أن اجتياز هذه الاختبارات شرط أساسيا فى القبول والاختيار والتعيين.

ونستعرض فى التقرير التالى أنواع هذه الاختبارات.

اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اختبار كفايات تربوية، وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف.

اختبارات التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز.

الكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية.

سيتم إجراء تحليل إدمان لكل من تقدم.

توقيع الكشف الطبى أيضا.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حدد مواعيد عقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس.