شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الدلتا: القيادة السياسة تقدم دعما غير محدود للجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن القيادة السياسة تقدم دعما غير محدودا للجامعات التكنولوجية، باعتبارها أحد الأهداف بخطة الدولة 2030، موضحا أنها استحداث مسار جديد فى التعليم وخصوصا التعليم الذى يشمل تطبيقا عمليا وتأهيل الطالب لسوق العمل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى جابر القرموطى، ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة "cbc": "نؤهل الطالب للحصول على فرصة عمل سواء داخل أو خارج مصر، أو تأسيس شركة فى مجال ريادة الأعمال".

وقال: "خطتنا الاستراتيجية للجامعة التى دخلت حيز التنفيذ فى 2022، وضعنا فيها مجموعة من الأهداف من بينها إنشاء 3 كليات جديدة، ومن ضمن الشراكة مع الشريك الصناعى لنا، سيفتح مجال التدريب والعمل فى المصانع".

وتابع: "الجامعات التكنولوجية مقامة فى أماكن قريبة من المناطق الصناعية، والهدف من ذلك هو تسهيل التدريب العملى وتلبية احتياجات السوق، وقريبا سيتم إنشاء مدينة جامعية على مساحة 2000 متر".