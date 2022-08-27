شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

ويتم إجراء هذه الاختبارات فى الأماكن والمواعيد المُحددة على بداية من السبت 27 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر.

وتؤدى اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة عمارة وفنون بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، ويؤدى الطلاب اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

كما يؤدى الطلاب اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام بمقر كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أما اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض تؤدى الاختبارات بكلية التمريض جامعة القاهرة، وفيما يخص اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والتربية الفنية جامعة المنيا تؤدى اختبارات القدرات فى كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

ويخوض طلاب الشهادات المعادلة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بمقر كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وبالنسبة للكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الاختبارات بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

أما اختبارات قدرات كلية التربية النوعية موسيقية وشعب التربية الموسيقية بكليات التربية، تؤدى الاختبارات بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وفيما يخص اختبارات قدرات التربية النوعية شعبة المسرح التربوى تؤدى الاختبارات بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة.

ويجرى الطلاب اختبارات القدرات بالنسبة لكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعات حلوان والسويس وبنى سويف وسوهاج تؤدى بمقر كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان .

ويخوض الطلاب اختبارات التربية الرياضية للبنين بمقر كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، كما يؤدى الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنان بمقر كلية التربية الرياضية للبنان بالجزيرة بجامعة حلوان .