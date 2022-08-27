الجيزة تضبط طن لحوم وشاورما وكفتة فاسدة بحي الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية وشرطة المرافق حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والاسواق ومخازن اللحوم لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات .

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم و الاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط طن لحوم ومشتقاتها (كفته وسلامي وسجق وشاورما ) داخل مخزن ومطبخ اعداد وتوزيع للمطاعم كائن بالعقار رقم 28 شارع النخيل بجوار نادي الصيد ويقوم بوضع الوان ومواد لتغير لون اللحوم بما في ذلك من غش للمواطنين كما تظهر علي اللحوم علامات تغير في الخواص الطبيعية مما تعد غير صالحه للاستخدام الادمي وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع إدارات الصحه والتموين والبيئة والطب البيطري.

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.