شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة قومى المرأة بمطروح توضح تفاصيل فعاليات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سليمة عبدالرحيم، مقررة المجلس القومى بمطروح، إن مبادرة "دوى"، التى أطلقتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، هدفها تنمية الأسرة المصرية، والمواهب والقدرات للشباب مع مراعاة احترام العادات والتقاليد.

وأضافت الدكتورة سليمة عبدالرحيم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "نون القمة" على قناة "إكسترا نيوز"، نقوم بعمل جلسات للشباب والشابات للعمل على توعيتهم وكيف تنمى موهبتها.

وأشارت إلى أن الأم المصرية قوية بعادتها وتقاليدها ودورها التى تقوم به سواء دور إجتماعى أو سياسى، موضحة أن طريقة التواصل مع الفتيات بورش عمل وندوات فى قاعات الشباب والرياضة فى اليوم الرياضى لهم، حيث دخل عدد منهم بفريق كورة، وهو أمر غريب عنهم فى مطروح.

تابعت، يوجد فتيات تكتب شعر، وتمارس رياضة، وأخرى كمعدة أو مذيعة، ولدينا ندوات لحقوق المرآة، وحل مشاكل الفتيات، ولدينا فتيات من الأوائل ولديهم مواهب كثيرة.