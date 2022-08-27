وزير الإعلام الأردنى السابق: "لقاء الأخوة" بالعلمين رسالة بأننا أمة قوية

القاهرة - سامية سيد - علق صخر دودين وزير الإعلام الأردنى السابق، على "اللقاء الأخوى" الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مدينة العلمين مع قادة كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قائلا أن هذا اللقاء يعطى رسالة بأننا أمة قوية وسط تقارب وجهات النظر والتعاون الاقتصادى والتكامل فيما بيننا خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها العالم من حولنا.

وأضاف وزير الإعلام الأردنى السابق، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "بيت للكل" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، إن القضية الفلسطينية موجودة دائما على رأس أولويات القضايا العربية، واللقاء يؤكد أواصر الأخوة والتعاون بين مصر وأشقائها العرب، ووحدة الصف العربى فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية.

وتابع وزير الإعلام الأردنى السابق، إن الملك عبد الله الثانى ملك الأردن حريص على السلام والعلاقات المتوازنه مع كل الدول العربية وظل الأردن سندا للأخوة العرب جميعا.