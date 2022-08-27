شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ملتقى لوجوس يزورون ديرى درنكة والمحرق فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أعضاء ملتقى شباب لوجوس الثالث أمس دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط، حيث صلوا تسبحة نصف الليل بعدة لغات تلاها القداس الإلهى.

واستقبل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط مساء أمس شباب الملتقى في مطار أسيوط واصطحبهم إلى دير "درنكة" وبعد أن تعرفوا على معالم الدير بدأت السهرة الروحية بالتسبحة واختتمت بالقداس.

وتوجه شباب لوجوس اليوم إلى دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط الشهير بالمحرق وكان في استقبالهم أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا بيجول حيث قاموا بجولة للتعرف على معالم الدير وتاريخه.

ويقام ملتقى لوجوس للشباب في نسخته الثالثة حاليًا بمشاركة 200 من الشباب ينتمون لـ 35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من كافة أنحاء العالم.



دير المحرق