شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تفاصيل البرامج المميزة بالساعات المعتمدة بتجارة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتقدم كلية التجارة بجامعة عين شمس ثلاث برامج بنظام الساعات المعتمدة هى برنامج باللغة الانجليزية تخصصات «محاسبة وتمويل، تسويق، أسواق ومؤسسات مالية، اقتصاد، إحصاء وبحوث عمليات، محاسبة ومراجعة»، وآخر بالمقابل باللغة العربية.

ومن بين البرامج أيضا لكلية التجارة، البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بالتعاون مع كلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين.

وخريج هذا البرنامج يحصل على ثلاث شهادات أحدهم من عين شمس وأخرى من جامعة كين من نيوجرسى فى الولايات المتحدة، وشهادة ثالثة من جامعة أوشن فى نيوجرسى أيضا.

وبرامج كلية التجارة تلقى اقبالا هائلا، بخلاف شعب اللغات بالكلية أولهما الشعبة الانجليزية وثانيهما الشعبة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية DGCI.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وتتيح تلك التخصصات الجديدة فى البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمى والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية فى عدد من التخصصات.

كما يتم تقديم تلك البرامج فى قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظرى.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للإقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.