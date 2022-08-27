شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية "العلوم الصحية التطبيقية" وكلية "التمريض".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - *تكريم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.. وسفير دولة البحرين.. والفنانة منال سلامة *د. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة يهنىء الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: نعمل على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وإعدادهم لسوق العمل *د. نيفين سمير عميد كلية التمريض: نحقق المعايير الأكاديمية ونعد كوادر مؤهلة علمياً ومهنيا *د. حنان جويفل عميدة كلية العلوم الصحية التطبيقية: وفرنا بيئة تعليمية ملائمة للابتكار والإبداع لتخريج أخصائيين على أعلى مستوى فى مجالات الأشعة والتصوير الطبى

فى حفل كبير ومبهر، احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخرج دفعة جديدة من كلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض، من طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نفين سمير، والدكتورة حنان جويفل عميدة كلية العلوم الصحة التطبيقية.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كل من الدكتورة فاطمة الشرقاوي مؤسسة العلوم الصحية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وسفير دولة البحرين الدكتور هشام محمد بن الجودر، والفنانة منال سلامة، والدكتورة سحر سليمان موسى مدير مستفى 57357، وكوثر محمد نقيب التمريض.

وقال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تشهد هذه الأيام تخرج طلابها فى أكثر من تخصص، وهذا أمر يدعو للفخر، موضحاً أن أسرة الجامعة تحتفل بتخريج كلية التمريض وكلية العلوم الصحية التطبيقية معا، في حفل لتتويج خريجي الكليتين، خاصة وأن حفلات التخرج تعد بمثابة يوم التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم"، مشددا على الخريجين بعدم انقطاع علاقتهم بالجامعة، لافتا إلى أن هذه المرحلة مرحلة تجديد العلاقة مع الجامعة خاصة وان جامعة مصر لا تتخلى عن أبنائها في ظل توفير ملتقيات التوظيف التي تتم سنويا بالتعاون مع شركاء النجاح الذي يثق في خريج الجامعة ويعلم قدرته، فألف مبرووك لكل الاهالي الكرام سلمتونا الامانة ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم".

ورحب د. شريف رفعت بالحضور الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم في حفل تخرج طلاب كلية العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقدم "رفعت"، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، كما قدم التهنئة لاولياء الأمور.

فيما قدمت الدكتور نيفين سمير عميدة كلية التمريض، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، مرحبة بضيوف الحفل، قائلة إن كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسعى إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات والقيم الأخلاقية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال جذب أعضاء هيئة التدريس النخبة مع الاستفادة من البرامج التعليمية المتقدمة لإعداد الطلاب لمهنهم المهنية، سواء في التمريض الطبي والجراحي، والرعاية الحرجة وتمريض الطوارئ، والتوليد وأمراض النساء، وتمريض الأطفال والتمريض النفسي والصحة العقلية، الهدف النهائي هو تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي في القطاعات الصحية إلى جانب توفير البحث العلمي الذي يخدم المجتمع ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وفقًا لمعايير الجودة.

وأضافت د. نيفين أن خريج الكلية على مستوى رائع من المعرفة، موضحة أن الكلية تعمل على تنمية مهارات الطالب وقدراتهم وإعدادهم لسوق العمل من خلال الاستراتيجيات الحديثة في التعليم والتعلم وتدعيم ثقافة التعليم الذاتي والمستمر والموازنة بين المعرفة والمهارة، وتحديث وتطوير البرامج والمقررات التعليمية بما يحقق المعايير الأكاديمية المرجعية القومية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية تدعيم الشراكة مع المؤسسات المجتمعية لتدريب الطالب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وتشجيع وتحفيز خدمة المجتمع المحيط مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة البحثية، مع تدعيم الشراكة العلمية والبحثية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي تقديم الدعم الفني للخريجين ومتابعة المشاكل التي تواجههم في سوق العمل ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة حنان جويفل عميدة كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنهم يهدفون إلى تعزيز قدرات الطلاب في الاتصال والتواصل المهني الفعال مع الزملاء، والمرضى والمجتمع وأعضاء الفريق الصحي، ورفع الوعي الصحي من خلال تعزيز دور الطلاب القيادي في المجتمع ومشاركته في تحسين نوعية الرعاية الصحية ومواكبة التطورات المهنية، وإعداد كوادر مهنية يتحلون بالآداب والاخلاقيات المهنية المطلوبة، ويؤمنون بقيم اتقان العمل، والأمانة، وقادرون على التأقلم والعمل بروح الفريق الواحد، مع إعداد كوادر قادرة على التواصل بفاعلية كأعضاء في فريق مهني متعاون في المجتمعات المختلفة، وإعداد مناهج متطورة متوافقة مع المناهج الدولية في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.



1



2



3



4



5



6