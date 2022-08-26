شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو توجيه الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة فى مجال حماية البيئة بنطاق محافظة الشرقية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية"، حيث تم ضبط (مركز عشوائى "لتداول وتعبئة المواد الغذائية" بدون ترخيص، وضبط مصنع عشوائى لتصنيع الأملاح المستخدمة فى تنقية وتحلية المياه بدون ترخيص، وضبط (مجزر لتعبئة وتداول الدواجن المجمدة بداخله كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وفى مجال التفتيش البيئى، تم ضبط مصنع عشوائى لمواد كيماوية لإنتاج المواد اللاصقة تستخدم فى لصق النجيلة الصناعية "بدون ترخيص". وفى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة" تم ضبط 2 مصنع عشوائى لإنتاج وتعبة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص.

بلغ إجمالى المضبوطات بالحملة (كمية وزنت 71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مختلفة "بدون ترخيص" مصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية - كمية وزنت 132,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد كيماوية بدون ترخيص تستخدم فى التصنيع- كمية وزنت 75,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات أعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومعبأة ومعدة للتداول).