شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 2 سبتمبر، تحت عنوان: "آيات الاعتبار في القرآن الكريم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وأدى أئمة المساجد، في القاهرة والمحافظات، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفي سياق متصل، حددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، موضوعات خطب شهر صفر 1444 هـ، حيث من المقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة الأولى من صفر الموافق 2 سبتمبر المقبل، بعنوان "آيات الاعتبار في القرآن الكريم"، فيما يكون موضوع الجمعة الثانية 9 سبتمبر بعنوان "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم"، وموضوع الجمعة الثالثة من صفر 16 سبتمبر بعنوان "حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة"، والجمعة الرابعة من صفر 23 سبتمبر المقبل بعنوان "أهل الاستجابة في القرآن والسنة".









