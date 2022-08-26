شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى محافظ القليوبية ويشارك فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى التى أقيمت اليوم بحضور عدد من الوزراء.

والتقى سويلم، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

كما تفقد سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، واجتمع مع مسئولى الرى بالمحافظة لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، وإنهاء هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.