بعد تداول فيديو ضبط شخص داخل مسجد بالدقهلية.. الأمن يكشف حقيقة الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً ضبط أحد الأشخاص من داخل مسجد بالدقهلية.

وعقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام أفراد شرطة باصطحاب شخص من داخل أحد المساجد أثناء أداء الصلاة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/7 الماضي، تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية بنشوب مشاجرة ببندر نبروه بين كل من طرف أول (عامل)، طرف ثان ( 4 عمال)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات سابقة بينهم ، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بعصى، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

على الفور تم الانتقال لمكان الواقعة وحال السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة قام أحد أفراد الطرف الثاني بالهروب والدخول لأحد المساجد، وتم ضبطه فـي حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.