بـ 11 كيلو هيروين وهيدور.. مكتب المكافحة يضبط 5 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 5 عناصر إجرامية، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، قبل ترويجها بالإسماعيلية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (فايد - القنطرة غرب - أبو صوير) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهم وأمكن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كجم، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كجم، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وميزان حساس، فضلا عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كجم، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 735 ألف جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.