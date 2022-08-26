وزير الري يبحث مع محافظ القليوبية تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، والذي يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام.

وتفقد سويلم، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، واجتمع مع مسئولي الري بالمحافظة؛ لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والانتهاء من هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقا للبرنامج الزمني، وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.