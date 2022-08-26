وزير الأوقاف: الإنجازات في عهد الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وعقب الصلاة أكد وزير الأوقاف، أن الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد، وما يتم على الأرض لا تخطئه العين، ودورنا أن نسهم في عملية البناء، ولا نلتفت لدعاة الهدم.

وحضر صلاة الجمعة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وكلا من "المستشار عدلي حسين، والمهندس محمد عبدالظاهر، والدكتور علاء عبدالحليم" محافظو القليوبية السابقين، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة شمال بنها، والمستشار جمال التوني رئيس محكمة جنوب بنها، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتور عبدالرحمن رضوان مدير الدعوة مديرية الأوقاف بالقليوبية، والشيخ صبري دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ولفيف من القيادات الدعوية والشعبية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بعنوان: "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".