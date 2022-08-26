أخبار مصر

عطل في سيارة التلفزيون... الطاروطي يكشف سبب تأخر بث شعائر صلاة الجمعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، سبب تأخر التلفزيون المصري في بث شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وقال الطاروطي في فيديو له عبر صفحته بـ "فيسبوك"، الجمعة، إن سيارة التلفزيون المصري المخصصة للبث المباشر تعرضت لعطل فاجأة، ما تسبب في تأخر البث عبر الإذاعة والتلفزيون.

وقال الطاروطي": الله أراد الله لنا التوفيق والنجاح وتم إصلاح العطل، موجها الشكر للمخرج محمد القاضي وطاقم التلفزيون الذيم نجحوا في إصلاح العطل".

كان التلفزيون المصري، تأخر في بث شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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