وزير الأوقاف: البرنامج الصيفي يُحصن الأطفال من الاختطاف الفكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد الحميد الهجان، اليوم، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، بديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء، الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بالمديرية.

مشروع صكوك الإطعام

ورحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيدا بجهوده في إيصال صحيح الدين، ونشر الصورة الصحيحة للإسلام في ربوع مصر، مؤكدًا أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام عمل اجتماعي بامتياز، مؤكدًا أن جهد وزارة الأوقاف واضح ومشهود في كافة المجالات.

وزير الأوقاف يهنئ القليوبية بالعيد القومي

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالعيد القومي للمحافظة، شاكرًا له دعوته الكريمة، مؤكدًا أن هناك تواصلا مستمرًا بين الوزارة والمحافظة على كافة المستويات، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للطفل فرصة لتحصين أبنائنا من الأطفال والنشء والشباب والطلائع من أى اختطاف فكري، كما يسهم في فهم صحيح الدين، فتعلم الطفل للقرآن الكريم يساعده على طلاقة القراءة والكتابة، ويمنحه القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق، وكان هارون الرشيد يقول لمعلم أبنائه أقرئهم القرآن تعذب ألسنتهم، كما يوجد بالمساجد الكبرى ركن للطفل به كتب مكتوبة بعناية من قبل المتخصصين وتشهد إقبالًا غير مسبوق من الأطفال على هذه المكتبات، منها ١٩ مكتبة بمساجد القليوبية.

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يتابعان توزيع لحوم الأضاحي

وتابع وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية، أعمال توزيع ٢ طن من لحوم الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وأشاد محافظ القليوبية وجميع الحاضرين بجهود وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وبمشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مثمنين عاليا التنفيذ المتميز لهذا المشروع.