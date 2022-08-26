الصحة: عيادات متنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لرواد مهرجان القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبي لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تعقد دورته الـ 30 خلال الفترة من 17 إلى 31 من شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين ودعم توجه الدولة المصرية نحو تأمين التجمعات والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والسياحية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة التعايش مع فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل القطاعات المعنية في الوزارة، حيث تم توفير عدد من العيادات المتنقلة ودعمها بكميات من الأدوية، حيث تمركزت في أماكن تجمع رواد المهرجان، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.

وأشار عبدالغفار إلى توفير مركز للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بالإضافة لنشر فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية لرواد المهرجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا"، أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وتطهير الأيدي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تقديم شرح عملي للطريقة الصحية لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

ولفت إلى تمركز سيارة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، يرافقها طاقم طبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، حيث تقدم السيارة خدمات الفحص المبكر لسرطان الثدي، باستخدام أشعة الماموجرام، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للسيدات من خلال قياس ضغط الدم، والسكر، ومؤشر كتلة الجسم وتقديم التوعية بالصحة الإنجابية.