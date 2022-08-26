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وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية للمشاركة فى احتفالات العيد القومى للمحافظة

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القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان في استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

تأتي هذه الزيارة للمشاركة فى hحتفالات العيد القومى للمحافظة، بمشاركة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحضور قيادات الوزارة والمديرية.

 

ويتضمن برنامج الاحتفال أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر يعقبه لقاء حوارى مع شباب القليوبية بحضور وزير الشباب والرياضة والسادة الوزراء ومحافظ القليوبية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة .

 

تأتى مشاركة وزير الشباب والرياضة فى احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية تأكيدًا للدور الذى تقوم به الوزارة فى المشاركة المجتمعية والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة ومشاركة الشباب فى مختلف الفعاليات فى كافة أنحاء الجمهورية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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