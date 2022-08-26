شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك تتكون من 134 عمودا، تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمودًا منها، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعًا.

وأضاف "وزيري"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتي استعداداً لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية.

ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الإتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.