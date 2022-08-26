شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022 ، غدا السبت من خلال موقع التنسيق الالكتروني.
تنسيق الجامعات 2022.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين
أكدت الحكومة العمل علي تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، لاسيما في المحافل الدولية والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط لتوطين مشروعاتها فى مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعيا، والمناطق الأخرى ذات الطبيعة الخاصة.
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان السبت 27 اغسطس الجارى الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات) امتحان مادة الكيمياء بإجمالى 26 ألف و895 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألف و431 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم (الفيزياء).
4 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين
يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارىً ، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .
تستطلع دار الإفتاء مساء غدا السبت الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1444 هجريا، الموافق 27 أغسطس لعام 2022 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
حذر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، من الشتاء القادم، قائلا إنه سيكون الأصعب فى تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا.
يدخل نادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، تحديا صعبا عندما يلتقي بالنادي المصري ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.