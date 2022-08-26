الجيزة: تخفيض حق الانتفاع لأراضي مصانع الطوب بالتنسيق مع الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم لمصانع الطوب لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج بها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في اطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية حيث يصل عدد مصانع الطوب بالمحافظة نحو 650 مصنعا تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع وأهميتها على التنمية وتوفير فرص العمل.

جاء خلال لقاء محافظ الجيزة، مع ممثلين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمراكز أطفيح والصف والعياط بحضور أعضاء مجلس النواب بتلك الدوائر لبحث المعوقات التي تواجههم وسبل حلها بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضي المقامة عليها بعض المصانع .

وأستهل محافظ الجيزة اللقاء بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته ودعمه الدائم لمطالب أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الجيزة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع وتخفيف الأعباء عليهم و تنمية مشروعاتهم.

وأعلن اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد اتخذت عدداً من الإجراءات التي من شأنها تسهيل بيئة العمل لمصانع الطوب وتخفيف الأعباء عليهم، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة والاستجابة بتخفيض قيمة مقابل حق الانتفاع مع تقديم تسهيلات في سداد المديونيات المستحقة عليهم الأمر الذى لاقى استحسان من أصحاب المصانع ونواب الشعب الحضور .

وأكد اللواء أحمد راشد على التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن دخـول الغاز للمصــائع لتخفيض قيمـة مكونات الصناعة عليهم فضلا عن العمل بالطاقة النظيفة وذلك فى ضوء خطة الدولة نحو تقليل الانبعاثات ومواجه التغيرات المناخية.

كما أشار المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تدعم حركة الصناعة الوطنية للحفاظ على العمالة وتحقيق التنمية موجها الأجهزة التنفيذية بالتيسير على أصحاب المصانع خلال مراحل تقنين أوضاعها وسداد المستحقات مراعاة لظروفهم وضمان الحفاظ علي انتظام تشغيل المصانع دون توقف .

واستمع المحافظ للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع مؤكدا على العمل نحو التغلب على تلك المشكلات من أجل الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك المصانع وتوفير المناخ الملائم لتنمية تلك الصناعة المهمة.

ومن جانبهم ثمن نواب البرلمان الممثلين عن دوائر الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس واصحاب مصانع الطوب جهود السيد محافظ الجيزة في العمل نحو حل المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع موجهين الشكر لحرصه على مواجهة المشكلات التي تعترض طريق تلك الصناعة.