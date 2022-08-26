ظاهرة تحجب جزءا من أشعة الشمس.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر اليوم وغدا، لتسود أجواء مستقرة بكافة الأنحاء.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، وانخفاض طبقات الجو العليا والتي تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ما يحجب جزءا من أشعة الشمس ويؤدي إلى الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس حار رطب خلال فترات النهار، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ليلا ونهارا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة 34 درجة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح على فترات متقطعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.