أقل 30 % من السوق.. تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

واصلت وزارة الزراعة، طرح منتجاتها من اللحوم عبر منافذها بأسعار بيع أقل من السوق.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة،إن الوزارة تطرح منتجاتها بأسعار أقل بنسبة 25 إلى 30 % من السوق عبر ما يزيد عن 400 منفذ ثابت ونحو 21 منفذ متحرك.

ولفت القرش، في تصريح خاص لـمصراوي، إلى أن المنافذ منتشرة بكل ربوع المحافظات والاقاليم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحد من المغالاة التي يقوم بها البعض.

وأشار إلى أن هذه المنافذ لا تهدف للربح، بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزراعين.

وجاءت الأسعار كالتالي:



سجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، بينما جاء الضاني بين 150 و170 جنيها.

-اللحوم المجمدة تبدأ من 70 لـ 85 جنيهًا، وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 135 جنيهًا، فى حين أن سعرها بالخارج يبدأ من 150 جنيهًا.

-اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو.

- تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

جاء سعر الاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، بينما سجل أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو.