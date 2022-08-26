الطاروطي قارئًا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بالقليوبية - بث مباشر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بإلقاء خطبة الجمعة، بعنوان " "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤدي وزير الأوقاف واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: