60% نسبة الإنجاز.. الإسكان : تنفيذ وحدات جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين" بـ 6 أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ ٢٠٤٠ وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " بمدينة ٦ أكتوبر.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه بلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60 % بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يقع بالفاصل السكنى الصناعى بمدينة ٦ أكتوبر على مساحة إجمالية ٧٠ فدانا، لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطى والطريق الشمالي، ويجاور عمارات الإسكان المميز ٢٠٠٠ قطعة بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المشروع لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وعقد المهندس عادل النجار، اجتماعاً للشركات العاملة بالمشروع بعد الجولة بمقر الجهاز لمتابعة موقف التنفيذ، وبحث التحديات لدفع معدلات الأداء، وذلك بحضور جميع مندوبي شركات الإسكان والخدمات واستشاري المشروع.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التنفيذ لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للمواطنين بجودة عالية.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سوف يتم استبعاد وسحب الأعمال من الشركات التى لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة.

وأكد رئيس الجهاز أن مشروع " سكن لكل المصريين " بمدينة ٦ أكتوبر يُعد أحد أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.