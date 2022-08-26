نوح العيسوي خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بإلقاء خطبة الجمعة، بعنوان " "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".

ويؤدي وزير الأوقاف واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وتفتتح وزارة الأوقاف ( 9 ) مساجد، اليوم، منها (7) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (109) مساجد، منها (91) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. سيد الشهداء حمزة – القنطرة غرب المدينة

مديرية أوقاف المنيا

2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا

3. الحاج جبالي – بني صامت – بني مزار

4. الصلاحي – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

5. النقراش الكبير – النقراش – إيتاي البارود

مديرية أوقاف الجيزة

6. التقوى – قرية الديسمي - الصف

مديرية أوقاف الفيوم

7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور

2. الهدى أمام البنك الزراعي – مركز بدر