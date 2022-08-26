"اتحاد العمال": حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد جدية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أشاد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ بإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الخميس بالعلمين عن بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، وذلك اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عيش - في تصريحات له،ـ الجمعة، إن عمال مصر يثمنون اتفاق "الوزراء" في اجتماع الحكومة، بحضور عدد من المختصين بهذا الملف.. لافتا إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التنفيذ بالأقوال لا بالأفعال.

وأوضح عيش أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين.. مشيدا في هذا الإطار بجاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، مثمنا أيضا دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي سيوفر الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الأسر المضافة حسب تصريحات رئيس الوزراء.