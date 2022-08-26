محظور تصديره وقيمته 6 ملايين.. ضبط كمية من معدن الرصاص الخام قبل تهريبهما للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت إدارة شرطة ميناء دمياط البحري بقطاع أمن المنافذ، في ضبط كمية كبيرة من معدن الرصاص الخام المحظور تصديره داخل حاويتين قبل تهريبهما للخارج.

وكانت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحري بقطاع أمن المنافذ، قد أكدت اعتزام (إحدى شركات الاستيراد والتصدير، الكائنة بمحافظة الدقهلية، تصدير رسالة عبارة عن قوالب لمعدن الألومنيوم الخام، إلى إحدى الدول الأجنبية، داخل حاويتين بإجمالي وزن 47٫310 طن، وقيام صاحبة الشركة المشار إليها بالتلاعب في مستندات الرسالة وإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلي الوارد بالمستندات، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم جرد مشمول الرسالة المشار إليها، وأسفرت عملية الجرد عن ضبط 47٫100 طن قوالب لمعدن الرصاص الخام، المحظور تصديره، وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بنحو 6 ملايين جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.