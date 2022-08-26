المسطحات تشن حملة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة في مجال حماية البيئة بنطاق محافظة الشرقية.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط مركز عشوائي "لتداول وتعبئة المواد الغذائية" بدون ترخيص"، وضبط مصنع عشوائي "لتصنيع الأملاح المستخدمة في تنقية وتحلية المياه" بدون ترخيص"، كما تم ضبط مجزر لتعبئة وتداول الدواجن المجمدة بداخله كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وفي مجال التفتيش البيئى تم ضبط مصنع عشوائي لمواد كيماوية لإنتاج المواد اللاصقة تستخدم في لصق النجيلة الصناعية "بدون ترخيص".

أما في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة" تم ضبط عدد 2 مصنع عشوائي لإنتاج وتعبة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص")، هذا وقد بلغت إجمالي المضبوطات بالحملة كمية وزنت 71 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مختلفة "بدون ترخيص" مصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية - كمية وزنت 132,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد كيماوية بدون ترخيص تستخدم في التصنيع- كمية وزنت 75,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات أعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومعبأة ومعدة للتداول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.