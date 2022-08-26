ضبط 200 قطعة سلاح وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 200 قطعة سلاح نارى بحوزة 169 متهما، وتنفيذ 87076 حكم قضائى متنوع ، ضبط 249 قضية مخدرات .

كما تم ضبط 29 متهما هاربا ، وضبط 15 متهما في أعمال بلطجة ، وضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.