محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة مباحلث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 4610 كتب دراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية، بمكتبة بالشرقية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مكتبة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المذكور.. وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 4610 كتب دراسية خارجية منسوخة بأسلوب التصوير الضوئي، لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، كما تم ضبط "هارد ديسك" محملا عليه العديد من الملفات التي تحتوي على مواد دراسية خاصة لدور نشر مختلفة ومعدة للتصوير.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بقصد تحقيق الربح المادي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.