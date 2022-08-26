الداخلية تداهم 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الإسكندرية، لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط "9" مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الإسكندرية ..كما تم ضبط "9 أشخاص ، لعدد 5 منهم معلومات جنائية" ، من المشرفين على تلك المراكز.

وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها "عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.