محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شبكة للبث الفضائي اللاسلكي وخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالشرقية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، وشريكه، بإنشاء شبكة للبث الفضائي اللاسلكي؛ حيث يقوما ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وكذا شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت، وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم الأول "مالك الشبكة" .. وبالتفتيش في حضوره، تم العثور على 53 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة، والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وكذا ضبط شبكة توزيع خدمات الإنترنت اللاسلكية.

كما تم استهداف محل (ملك المتهم الثاني)، وتبين عدم تواجده، وتم ضبط المدير المسئول، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وبالتفتيش في حضوره، تم العثور على وحدة معالجة مركزية، و6 أجهزة "ريسيفر"، وجهاز "راوتر"، و10 قطع "LNP”، وألف قطعة "أكسيس" عبارة عن "كريستالات" لتعديل الترميز لاستقبال التردد الخاص بالشبكة.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.