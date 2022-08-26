ضبط شخص لقيامه بتسريب ونشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها والإدعاء بكونها أسئلة مرحلة الثانوية العامة "الدور الثاني".

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطلاع القائم على إدارة إحدى المجموعات عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها، والإدعاء بكونها أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثاني".

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمُحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز لوحي محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.