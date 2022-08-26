ضبط 130 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 132 ألفا و56 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31 ألفا و408 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و1933 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية و14 مخالفة لشروط الترخيص و5 مخالفات موقف عشوائي.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.