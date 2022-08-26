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تحرير 751 مخالفة للمحلات المخالفة لقرار الغلق لترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 751 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال ال24 ساعة الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 751 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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