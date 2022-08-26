شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس 2022، بلغت حوالي 4 ملايين و491 ألفا و99 طنا من المنتجات الزراعية.

وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أوضح ان أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 626 ألف 694 طن، بالإضافة إلي تصدير 831 ألف 696 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 280 ألف و498 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 141 ألف و483 طن، وجاءت الفاصوليا في المركز الخامس بإجمالي 112 ألف و 467 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 الف و451 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 34 ألف و908 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 الف و 129 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 ألف و425 طن، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 15 الف و 552 طن، وحصل البطيخ على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 8965 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 7132 طن.