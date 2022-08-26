شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن عن 5 منح بتخفيض 50% للدراسات العليا بمعهد البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً حول إعلان معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا للعام 2022/ 2023 بالمعهد.

وأشار التقرير إلى إعلان معهد البحوث والدراسات العربية عن تقديم خمس منح بتخفيض 50% من قيمة المصروفات المقررة بالمعهد، على أن يتم التقدم لها من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وقال التقرير، إنه يمكن التقدم لبرامج الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التالية: "الإعلام، العلوم السياسية، الاقتصاد، القانون، التربية، اللغة العربية، التاريخ، الاجتماع، التراث والمخطوطات، إدارة الأعمال في الدبلوم والماجستير فقط".

وأضاف التقرير أنه علي الراغبين في التقدم لهذه المنح إرسال طلب مقدم للجنة الوطنية لليونسكو موضحًا به التخصص المراد الدراسة فيه، وكذا صورة من بطاقة الرقم القومي، والشهادة الجامعية، وصور من الشهادات الدراسية الأخرى "إن وجدت" وذلك قبل موعد غايته 20 سبتمبر 2022 علي البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

أو إرسالها على العنوان التالي:

مدينة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد، مبنى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.